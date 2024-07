Galliani: “Nesta il più simile a Palladino. Colpani? Non c’è nessuna trattativa”

Durante la conferenza stampa di Alessandro Nesta, neo allenatore del Monza, ha preso la parola anche Adriano Galliani, svelando i motivi della scelta ma non solo. Di seguito le sue parole:

“Abbiamo scelto Alessandro Nesta perché abbiamo fatto un sacco di analisi, sullo stile di gioco degli allenatori che avevamo messo nel mirino e abbiamo capito che l’allenatore che, come stile di gioco, era più simile a Palladino era Nesta. Da qui la scelta: io penso che se una squadra non vuole cambiare decine di giocatori e vuole mantenere la struttura portante, è bene scegliere un allenatore con lo stesso credo calcistico. Abbiamo visto dei dati che erano gli stessi del Monza ed ecco perché oggi è l’allenatore del Monza. Nella scelta sono stato aiutato dal lavoro di Modesto e Franco, mi hanno portato i dati di tre allenatori che erano in shortlist. La scelta è stata Nesta: 3-4-2-1 e speriamo di fare altri 97 nei prossimi due anni. Ad Alessandro auguro e chiedo 97 punti nei prossimi due campionati. “Infine un commento su Colpani: “Non c’è nessuna trattativa in corso con la Fiorentina, è inutile parlare di mercato perché da qui al 30 agosto può succedere tutto e il contrario di tutto. In questo momento non c’è nessuna trattativa che riguardi Colpani con nessuna squadra, compresa la Fiorentina. Poi questo non vuol dire nulla, ma al momento è così”. Come vi abbiamo rivelato nelle scorse ore la Fiorentina potrebbe tornare in corsa soltanto se cambiassero davvero le condizioni.

Foto: sito Monza