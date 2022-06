Galliani dopo l’incontro con l’Inter: “Confermo l’interesse per Sensi. Su Pinamonti…”

È appena terminato l’incontro tra Adriano Galliani e l’Inter. L’amministratore delegato del Monza ha rilasciato alcune parole ai presenti all’uscita confermando l’interesse per Stefano Sensi (come da noi anticipato il 2 giugno): “Sensi? Ne stiamo parlando”. Ma non è stato il solo argomento trattato. Durante il breve ‘scambio di battute’, si è parlato anche di Andrea Pinamonti. Ma il direttore è rimasto schivo sull’argomento, non volendone parlare: “Per oggi stiamo zitti. Stiamo parlando di tante cose. Pinamonti è un’opzione per il Monza? Forse no, vediamo. È stato un incontro tra amici” L’attaccante, come era chiaro, non è pronto a promettersi al Monza malgrado la proposta.

Foto: Twitter Monza