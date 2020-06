Galliani conferma: “Il Monza ha depositato l’accordo preliminare per Barberis”

Adriano Galliani ha confermato, in conferenza stampa, quanto vi avevamo svelato lo scorso 31 maggio. Ovvero che il Monza ha preso Andrea Barberis, centrocampista classe 1993 in scadenza con il Crotone. “Abbiamo depositato un accordo preliminare, abbiamo preso un playmaker che oggi sta lottando per andare in Serie A. Si tratta di Andrea Barberis”.

Era certamente nell’aria (citazione tale Bargellini che evidentemente non cita le fonti e addirittura si attribuisce esclusive) ma dal 31 maggio in poi, in precedenza mai il nome era stato accostato al club brianzolo. Tra l’altro avevamo aggiunto che, con assoluto fair play, il Monza aveva avvertito il Crotone sulla volontà di definire l’operazione.

Foto: Sito ufficiale Crotone