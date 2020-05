Esclusiva: Barberis a parametro zero, forte scatto del Monza

La Serie B si appresta a ripartire, anche il Crotone è pronto. E il Crotone sa che perderà a parametro zero Andrea Barberis, centrocampista centrale classe 1993, dopo una proficua esperienza e un contributo di alto livello. Non ci sono più da settimane margini per un rinnovo di contratto, su Barberis (che vuole avvicinarsi a casa) va registrata la forte irruzione dell’ambizioso Monza che ha già impostato l’accordo a parametro zero, mettendo sul piatto un contratto di due anni con opzione oppure direttamente un triennale. Barberis è allettato dalla proposta, si viaggia verso un’intesa totale.

Foto: sito ufficiale Crotone FC