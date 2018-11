Galaxy, parla il dt Kirovski: “Ibra? Stiamo lavorando perché resti. Le voci sul Milan…”

Jovan Kirovski, direttore tecnico dei Los Angeles Galaxy, ha parlato ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul futuro di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese – come raccontato – è da tempo nel mirino del Milan, in attesa di perfezionare i discorsi con Raiola. Queste le dichiarazioni di Kirovski: “Ibra? E’ un calciatore fantastico. E’ il più grande che sia arrivato nel campionato americano. Voci sul Milan? Ci sono sempre grandi rumors su giocatori come lui, ha una grande personalità ed è un immenso giocatore. Zlatan non è in scadenza, ha ancora un anno di contratto con noi: stiamo lavorando per far sì che possa continuare ancora a giocare nei Galaxy”.

Foto: Twitter LA Galaxy