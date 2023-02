Zaniolo, tra poco il volo per Istanbul. Conferme su clausole e percentuale

Nicolò Zaniolo ha lasciato in questi minuti l’albergo di Milano a poca distanza da San Siro, tra poco il volo che lo porterà a Istanbul, destinazione Galatasaray. Confermato quanto vi avevamo anticipato ieri sera: il placet della Roma, la cifra che avrà una base fissa di 16 milioni più 4-5 di bonus. Confermata soprattutto la percentuale tra il 10 e il 15 per cento che spetterà alla Roma sulla clausola che sarà (ecco un altro dettaglio) di 35 milioni per l’Italia la prossima estate, di 28-30 per l’estate 2024 e 23-25 milioni per l’estate 2025. Adesso il trequartista classe 1999 è pronto per le visite e per la sua nuova avventura con il Galatasaray. Ricordiamo che all’Inter spetterà il 15 per cento. Questa è la foto scattata pochi minuti prima che lasciasse l’albergo di Milano per andare in aeroporto e raggiungere Istanbul.

Foto: Instagram Zaniolo