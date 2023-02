Galatasaray, Zaniolo è atterrato a Istanbul

È iniziata l’avventura di Nicolò Zaniolo in Turchia. Il calciatore classe ’99 è atterrato pochi minuti fa all’aeroporto di Istanbul, dove inizierà la sua esperienza con la maglia del Galatasaray. Sarà un’operazione – come vi avevamo anticipato – da circa 20 milioni nelle casse della Roma (16 più 4 di bonus, con la possibilità di aumentare leggermente i bonus) a Zaniolo un pluriennale per da circa 3,7 milioni a stagione più bonus. La clausola sarà di 35 milioni (la Roma avrà il 10-15% della cifra) e permetterà ai club interessati di poter agire già dalla prossima estate.

Foto: Instagram Zaniolo