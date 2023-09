Tanguy Ndombele – come raccontato questa mattina – si appresta a diventare un nuovo calciatore del Galatasaray. Dopo l’indizio social del club turco delle scorse ore, il centrocampista francese è sbarcato in questi minuti a Istanbul dove ben presto inizierà ufficialmente la sua nuova avventura in Turchia.

foto: Ndombele Napoli