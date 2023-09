Galatasaray: Vecino no, Ndombele molto vicino

Matias Vecino non è stato a un passo dal Galatasaray, semplicemente perché la Lazio non avrebbe voluto mettere a repentaglio la profondità della rosa nelle rotazioni a centrocampo. Così è ripartita la trattativa per portare Tanguy Ndombele al Galatasaray: dopo i rumors delle scorse settimane e l’attesa del centrocampista del Tottenham (che ha sperato vanamente nell’Inter dopo aver detto no al Genoa), siamo a pochi passi dall’accordo. Ndombele aveva sempre espresso il desiderio di giocare in una squadra che parteciperà alla prossima edizione della Champions.

Foto: Ndombele Napoli