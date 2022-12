Gakpo vola a Liverpool: la stella olandese alla corte di Klopp

Cody Gakpo: un nome ed un cognome che entreranno ufficialmente a far parte dell’ambiente Liverpool. Il 23enne olandese, dopo un grande Mondiale disputato in Qatar, si è guadagnato la stima di tanti club importanti. Soltanto uno però è riuscito ad accaparrarsi il talento del giovane attaccante, si tratta proprio dei Reds. Il club inglese conclude dunque un grande affare e porta alla corte di Klopp una nuova macchina da gol, sono infatti 35 le marcature stagionali di Gakpo fino ad ora, un numero destinato a crescere visto quanto racconta il campo. L’exploit dell’olandese segnala ancora una volta come, i club di Eredivise (PSV nel caso specifico), possano essere una fucina di talenti molto ricca: le big d’Europa sono pronte all’assalto, stavolta è toccato al Liverpool il grande acquisto. Ora starà a Gakpo dimostrare di saper incidere anche in Premier League, evitando capogiri in quel di Anfield.

foto: profilo twitter ufficiale FIFA