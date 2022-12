Ufficiale: Liverpool, ecco Gakpo. L’olandese volerà subito in Inghilterra per le visite mediche

Dopo aver sfiorato la Premier durante la scorsa sessione di calciomercato, Cody Gakpo si appresta a diventare un nuovo calciatore del Liverpool. L’annuncio della cessione arriva direttamente dal sito ufficiale del PSV. Al momento non sono state rese note le cifre dell’operazione, ma – si legge – il calciatore volerà immediatamente in Inghilterra per sottoporsi alle visite mediche e alle ultime formalità prima dell’ufficialità .

Foto: Instagram Gakpo