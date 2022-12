Gakpo saluta i tifosi olandesi: “Sono grato per tutto il supporto”

Cody Gakpo si prepara a vivere la sua avventura con la maglia del Liverpool, prima però, ha salutato i tifosi del PSV attraverso un video messaggio apparso sui canali social del club olandese. Queste le parole del nuovo calciatore dei Reds: “Ciao a tutti i tifosi del PSV, voglio ringraziarvi dal profondo del mio cuore per tutti questi anni in cui mi avete sostenuto. Sono stato qui per lungo tempo e mi sono divertito molto. Il PSV è la mia seconda casa. Sono grato per tutto il supporto nel corso degli anni, sia nei bei periodi che in quelli brutti. Il PSV sarà sempre il mio club, vi amo”.

foto: profilo Twitter ufficiale Liverpool