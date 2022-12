Gakpo: “Sono entusiasta di essere al Liverpool. Non vedo l’ora di giocare ad Anfield”

Dopo l’annuncio ufficiale del Liverpool, ha rilasciato le prime parole ai canali ufficiali dei Reds.

Queste le sue dichiarazioni: “Sono davvero entusiasta di essere qui. Non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi e giocare per questo splendido club. Penso che sia una grande squadra per me, dove cercherò di dimostrare cosa so fare e di aiutare la squadra a vivere altri grandi momenti che hanno già vissuto negli ultimi anni. Penso che per me personalmente sarà bello crescere qui, ci sono molti giocatori che possono insegnarmi tante cose. Non vedo l’ora di giocare ad Anfield, ho sentito tante belle storie sullo stadio. Il mio obiettivo ovviamente è vincere tanti trofei con questa squadra, mostrare al mondo cosa possiamo fare come squadra e cosa posso fare io come giocatore. Voglio continuare a crescere e migliorare ogni stagione.”

Foto: Liverpool twitter