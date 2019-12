Gaich piace alla Roma: intanto, che perla in River-San Lorenzo!

Adolfo Gaich continua a stupire. Nella notte, il gioiello classe 1999 del San Lorenzo, ha siglato il suo quarto gol nelle ultime 4 partite di campionato. Una vera e propria perla che ha steso il River Plate: aggancio volante in piena area con annesso dribbling al difensore, finta a rientrare che lascia di stucco un altro avversario, botta tremenda sotto la traversa che non lascia scampo al portiere (in calce il video del gol). Un mix di tecnica sopraffina, forza fisica e fiuto del gol dei grandi campioni. Il nuovo Tanque argentino, considerato una delle stelle emergenti del calcio albiceleste, certifica così il suo splendido momento di forma. Negli ultimi giorni – come vi abbiamo raccontato – la Roma ci ha messo con forza gli occhi addosso, al punto che presto è previsto un incontro con i suoi rappresentanti. Ha un soprannome da brividi “El Genocida del gol”, viene accostato a Shrek, famoso personaggio che interpreta un orco nei cartoni americani. E’ extracomunitario, ma i suoi agenti stanno lavorando per garantirgli lo status da comunitario. La scorsa estate avevano fatto sondaggi non approfonditi Milan, Lazio e Bologna, adesso sulle sue tracce di sono anche alcuni club della Bundesliga. Ma la Roma vuole uscire allo scoperto, pronta ad entrare in azione concretamente per Adolfo Gaich.

https://twitter.com/SanLorenzo/status/1203850936751460352

Foto: Twitter ufficiale San Lorenzo