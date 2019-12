Esclusiva: la Roma sull’attaccante Adolfo Gaich. Incontro in agenda

Si chiama Adolfo Gaich, ha vent’anni (26 febbraio 1999), è un attaccante esplosivo di 190 centimetri, considerato una delle stelle emergenti del calcio sudamericano. In forza al San Lorenzo (il club di papa Francesco) con un contratto in scadenza nel 2021, nelle ultime ore la Roma ci ha messo con forza gli occhi addosso, al punto che già nei primi giorni della prossima settimana è previsto un incontro con i suoi rappresentanti. Valutazione dieci milioni, soldi ben spesi per chi ha avuto il piacere di seguirlo. La sua esplosione risale al 2018 quando è diventato titolare in Primera Division, vivendo poi momenti di grande crescita sia nel corso del Sudamericano dello scorso febbraio (memorabile la tripletta che ha steso il Venezuela reduce dall’impresa contro il Brasile) che durante il Mondiale Under 20 (a segno contro Sudafrica e Portogallo). Al San Lorenzo dal 2014, quando aveva 15 anni, Gaich è cresciuto nel Club Union de Bengolea, scartato inopportunamente dai grandi club argentini prima che si materializzasse proprio il San Lorenzo. Ha un soprannome da brividi “El Genocida del gol”, viene accostato a Shrek, famoso personaggio che interpreta un orco nei cartoni americani. E’ extracomunitario, ma i suoi agenti stanno lavorando per garantirgli lo status da comunitario, la scorsa estate avevano fatto sondaggi non approfonditi Milan, Lazio e Bologna. Adesso la Roma vuole uscire allo scoperto, ha programmato un incontro, i fari accesi sul colosso Gaich. Il club giallorosso ha già i due slot da extracomunitario occupati da Cetin e Mkhitaryan, ma il discorso che coinvolge il talento argentino può valere anche per il futuro.

Foto: Twitter Seleccion Argentina