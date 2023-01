Gaich aveva già detto sì al Verona: presto visite

Adolfo Gaich al Verona, non ci sono state sorprese. Vi avevamo già anticipato che l’attaccante argentino classe 1998 aveva detto sì al club di Setti e che andasse soltanto liberato dal CSKA, in modo da accettare la proposta del Verona in prestito con diritto di riscatto. Gli accordi sono stati perfezionati, Gaich è già in Italia e molto presto si sottoporrà alle visite. Gaich torna in Serie A: aveva già indossato la maglia del Benevento, segnando un gol storico in casa della Juve ma che non sarebbe servito a evitare la retrocessione in B del club di Vigorito.

Foto: sito ufficiale Benevento