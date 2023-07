Gagliardini saluta l’Inter: “Grazie a tutti per questo viaggio incredibile!”

Con poche parole consegnate al suo profilo Instagram, Roberto Gagliardini racconta tutta la sua commozione per la fine dell’avventura con l’Inter, cominciata nel gennaio del 2017 dopo un trasferimento per circa 20 milioni di euro dall’Atalanta. Coi nerazzurri il centrocampista oggi 29nne ha collezionato più di 150 presenze. Queste le sue parole: “Grazie per questi anni assieme…meravigliosi, intensi: un privilegio far parte di questa famiglia! Grazie per avermi aiutato a crescere in campo e fuori. Grazie a tutti per questo viaggio incredibile!”. Il giocatore, come avevamo anticipato, è ormai in procinto di passare al Monza.

Foto: Twittter Inter