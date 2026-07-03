Gaetano, sempre più Atalanta. Cagliari, dubbi su due contropartite

03/07/2026 | 20:11:02

Gianluca Gaetano all’Atalanta. Un solo nome per la regia, come anticipato il 16 giugno quando la trattativa era entrata nel vivo. Adesso, grazie al lavoro di ricucitura dell’intermediario dell’operazione, ci stiamo avvicinando alla definizione su una cifra che è sempre stata – bonus compresi- vicina ai 15 milioni. Al Cagliari sono state proposte due contropartite, El Bilal Tourè e Cristian Maldini, valutate ma fin qui non prese in considerazione.

Foto: sito Cagliari