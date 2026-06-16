L’indiscrezione: Gaetano-Atalanta può entrare nel vivo

16/06/2026 | 23:45:58

Stamattina abbiamo svelato come l’Atalanta abbia messo Gianluca Gaetano al primo posto della lista per il ruolo di regista. La stagione alle spalle è stata proficua in tal senso perché Fabio Pisacane lo ha utilizzato in una nuova posizione con risultati eccellenti. E per Sarri sarebbe la soluzione davanti alla difesa, tenendo conto che poi l’Atalanta dovrà ingaggiare almeno un altro paio di centrocampisti all’interno di una rivoluzione tattica. Per Gaetano si può entrare presto nel vivo per una cifra orientativa di circa 15 milioni bonus compresi.

Foto: sito cagliari