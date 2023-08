Gabri Veiga fuori dai titolari del Celta Vigo: è sempre più vicino al Napoli

Il Celta Vigo scenderà in campo alle 17.00 contro l’Osasuna per la prima giornata de LaLiga. Il tecnico dei Los Celestes, Rafa Benitez, ha deciso di lasciare in panchina Gabri Veiga, centrocampista al centro del mercato e sempre più vicino al Napoli. Come già raccontato, il club azzurro è in pressing: ha già superato i 30 milioni, potrebbe arrivare a 35 e sta spingendo per arrivare al talentuoso centrocampista spagnolo.

Foto: Veiga Instagram