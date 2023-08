Benitez conferma: “Gabri Veiga? C’è un’offerta ufficiale del Napoli. Merita una big…”

Rafa Benitez, ex allenatore del Napoli, oggi al Celta Vigo, parla del futuro di Gabri Veiga a La Gazzetta dello Sport: “L’anno scorso ha fatto una grande stagione e ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. Pertanto è normale che attragga l’attenzione di grandi squadre di altri campionati, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Oggi sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Per noi è così importante che se resta è un’ottima cosa, ma non so cosa dirà il mercato”.

Il tecnico spagnolo conferma quanto avevamo anticipato da aprile, con il club campione d’Italia interessato al centrocampista in forza al celta Vigo. Il Napoli ha alzato il pressing per Gabri Veiga, centrocampista classe 2002, legato al Celta da un contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria fissata a 40 milioni di euro. Il Napoli ha già superato i 30 milioni, potrebbe arrivare a 35 e sta spingendo per arrivare al talentuoso centrocampista spagnolo. Situazione da monitorare.

Foto: twitter Uefa