Gabbia: “Felice di essere qui. Ci vediamo presto allo stadio”

Matteo Gabbia è pronto per iniziare la sua nuova avventura con il Villarreal. Queste le prime parole del difensore come nuovo giocatore del Sottomarino Giallo: “Sono molto felice di essere qui, ci vediamo presto allo stadio“. Il giocatore è arrivato in Spagna nelle scorse ore dopo aver lasciato i suoi ex compagni rossoneri nella tournée americana e ha firmato il contratto con la squadra iberica.

Foto: Twitter Villarreal