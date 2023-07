Ufficiale: Gabbia in prestito al Villarreal

Il Milan ha comunicato di aver ceduto in prestito secco Matteo Gabbia al Villarreal. Per il difensore si tratta della prima esperienza all’estero. Di seguito il comunicato del club meneghino: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gabbia al Villarreal CF. Il Club rossonero augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”.

Foto: Twitter Milan