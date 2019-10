Furia Commisso: “Scandaloso quello che è successo ieri. E sull’espulsione di Ribery…”

Nel giorno dopo la sconfitta del Franchi contro la Lazio, in casa Fiorentina continua a tenere banco l’arbitraggio di Guida e le polemiche per il cartellino rosso a Ribery (espulso a gara finita per aver spinto il guardalinee). Il presidente viola Rocco Commisso ne ha parlato ai microfoni di Radio anch’io sport: “Non mi è piaciuto affatto quel che è successo ieri sera, credevo che dopo la partita con il Napoli certi arbitraggi fossero finiti. È scandaloso, ed è già la seconda volta che ne paghiamo le conseguenze. I direttori di gara devono essere all’altezza, quando si presentano le stesse situazioni devono decidere nella stessa maniera, il metro di giudizio deve essere equo. Si doveva almeno andare almeno a verificare alla Var, poi si può accettare la decisione dell’arbitro. Io non capisco queste cose, non sono sereno. L’espulsione a fine gara di Ribery? Franck era nervoso e quando si diventa nervoso può capitare di commettere un errore. Nella mia azienda ci sono 4500 dipendenti, se ogni volta che fanno un errore li caccio via, poi che succede?”.

Foto: Twitter ufficiale Fiorentina