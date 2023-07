Frosinone, Di Francesco: “Se uno va a guardare la rosa abbiamo bisogno ancora di tanti giocatori”

Eusebio Di Francesco è stato presentato oggi, in conferenza stampa, come nuovo allenatore del Frosinone. Ha parlato anche ai microfoni di Sky delle sue aspettative per la stagione: “Dobbiamo essere bravi ad ottenere risultati importanti con questa società. La nostra Champions sarà la salvezza, sapendo che siamo ancora in fase di costruzione. Sappiamo che non sarà semplice, ma è bello lottare per qualcosa di difficile. Noi lo stiamo facendo, ho la fortuna di lavorare con un ottimo gruppo di lavoro. Questa esperienza mi darà tanto, anche qualcosa di quello che mi è stato tolto o che mi sono tolto da solo ultimamente. I giovani sono fondamentali, ma serve dargli tempo di sbagliare. Detto questo un mix è fondamentale, perché porta i giovani a crescere. Stiamo valutando ragazzi che hanno valori importanti e che abbiano il desiderio di essere qua a Frosinone. Fondamentale il sostegno dei tifosi ma sono certo che ce lo avremo dall’inizio. Il Frosinone ha un modo di lavorare che ha dato risultati e mi auguro che anche quest’anno arrivino. C’è questa trattativa col Sassuolo, ritengo che siano dei giocatori adatti a questo progetto. Se uno va a guardare la rosa abbiamo bisogno ancora di tanti giocatori, dovremo formare delle coppie in ogni ruolo. Dietro dal punto di vista dei centrali abbiamo pochi giocatori, sarà quello il reparto da rinforzare e a seguire verrà tutto il resto, probabilmente vicino al termine delle trattative. La mentalità deve essere quella di giocatori che vengono qua per costruirsi una base per il futuro, non con pretese economiche. Essere qua per lavorare, di conseguenza poi verrà tutto il resto”.

Foto: Instagram Frosinone