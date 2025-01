Frimpong calcia i fiori al Metropolitano e si scusa

Un incidente evitabile quello che si è verificato durante il match di Champions League tra Atletico Madrid e Bayer Leverkusen. A causarlo è stato Jeremy Frimpong. Il calciatore olandese, infatti, dopo il gol del momentaneo vantaggio di Piero Hincapié ha deciso di calciare il mazzo di fiori che un tifoso posiziona sempre allo stesso punto dello stadio. Una tradizione molto importante per la tifoseria della compagine spagnola che dura ormai da oltre due decenni. Il gesto del 24enne ha fatto esplodere di rabbia il pubblico spagnolo che si è riversato online. Solo al termine del match Jeremy si è reso conto dell’errore commesso ed è venuto a conoscenza della grande tradizione che vi è dietro quel semplice mazzo di fiori. Proprio per questo motivo, l’esterno del Bayer si è poi scusato tramite il proprio account di X. Queste le parole del suo post: “Dopo la partita di ieri ho scoperto la tradizione del mazzo di fiori al Metropolitano. Non lo sapevo e al momento del gol mi sono lasciato trasportare dall’emozione e ho commesso un errore. Mi dispiace per i tifosi dell’Atletico e in particolar modo per Margarita”.

FOTO: Instagram Frimpong