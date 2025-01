Champions League, clamorosa rimonta del Barca al Da Luz. Vincono Liverpool e Atletico Madrid

Clamorosa rimonta del Bologna: in due minuti la squadra di Vincenzo Italiano ribalta il Borussia Dortmund grazie ai gol di Dallinga e Iling Jr e si porta a 8 punti in classifica. Brutto pareggio per 0-0 per la Juventus sul campo del Bruges: i bianconeri restano al 14esimo posto a quota 12 punti. Pirotecnico 4-5 tra Benfica e Barcellona, con i Blaugrana che restano al secondo posto a quota 18. L’Atletico batte nel finale il Leverkusen e raggiunge quota 15: i tedeschi restano sesti a 13.

Atletico Madrid-Leverkusen 2-1: Hincapie (L), Alvarez (A)

Benfica-Barcellona 4-5: 3 Pavlidis (Ben), 2 Lewandowski (Bar), 2 Raphinha (Bar), aut Araujo (Ben), Eric Garcia (Bar)

Bologna-Dortmund 2-1: Guirassy (D), Dallinga (B), Iling Jr (B)

Bruges-Juventus 0-0

Liverpool-Lille 2-1: Salah (Liv), David (Lil), Elliott (Liv)

Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3: 2 Leweling (Sto), Metsoko (Slo), Rieder (Sto)