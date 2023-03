Il retroscena: Frattesi, la verità sul futuro. E la richiesta del Sassuolo

Davide Frattesi sta confermando di essere uno dei centrocampisti più importanti della Serie A. Compirà 24 anni a settembre, ha rinnovato con il Sassuolo circa un anno fa fino al 2026, ma è normale che a fine stagione potrebbe essere sacrificato. Il club emiliano parte da almeno 35 milioni, la bottega come sempre é cara, magari potrebbe fare un minimo sconto per accontentare un ragazzo che si è messo a disposizione anche quando pensava di poter coronare il sogno Roma. Non sappiamo se i giallorossi torneranno su un vecchio obiettivo, è un discorso prematuro. Frattesi immaginava di poter essere accontentato nelle scorse sessioni di mercato, di sicuro il suo nome è nella lista della Juve e in quella di qualche club straniero. Possiamo, invece, escludere che sia un’opzione della Lazio, ben oltre le fantasie di questi giorni che portano a parlare di incontri già avvenuti, magari dimenticando o sminuendo le vere traiettorie. Una pista impraticabile per la Lazio, come minimo non praticata nelle ultime settimane. La Lazio ha altri obiettivi, Frattesi vede orizzonti diversi.

Foto: Instagram Frattesi