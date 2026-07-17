Frattesi: il mercato in silenzio, tra depistaggi e strategie

17/07/2026 | 23:50:14

Il mercato di Davide Frattesi è in silenzio. Le offerte, soprattutto dall’estero, non mancherebbero. E non escludiamo che la situazione possa sbloccarsi all’improvviso, il mercato cambia dalla serie alla mattina. Oppure gli hanno detto di aspettare perché lui vorrebbe restare in Italia e sa che questa è una fase stagnante. Recentemente Carnevali ha dichiarato che, pur apprezzandolo, non viene valutato o considerato dalla Juventus. Rispettiamo le dichiarazioni, ma non pensiamo di avallarle fino in fondo (guardate la Fiorentina con Oulai). Morale: Frattesi sa di essere in una lista di Spalletti, tra l’8 e l’11 giugno scorsi lo abbiamo ribadito. Tutto può cambiare nel giro di dieci ore, possono spalancarsi le porte della Prenier o di chissà dove, ma intanto l’attesa continua…

Foto: X Inter