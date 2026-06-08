Esclusiva: Frattesi nella lista di Spalletti. E Cambiaso…

08/06/2026 | 22:52:26

Luciano Spalletti vuole un centrocampista di personalità e di inserimento, nella sua lista è sempre presente Davide Frattesi. Un nome da seguire, considerato che in questa sessione il centrocampista è destinato a cambiare aria. Corteggiato a lungo dal Napoli, che magari può pensarci ancora, Frattesi non è un obiettivo concreto della Roma, possono esserci piste all’estero. Ma la Juventus va tenuta in considerazione anche per un eventuale scambio con Cambiaso che non è incedibile. All’Inter, sempre all’inseguimento di Palestra, il profilo di Cambiaso (seguito anche dal Barcellona) piace, come svelato da Gianluigi Longari. Vedremo se i gradimenti diventeranno una trattativa concreta.

Foto: Instagram Frattesi