Il retroscena: Frattesi non è nei piani del Napoli. Aspetta la Juve. E all’estero…

11/06/2026 | 23:30:07

Nelle ultime ore si è parlato di una possibile riapertura della trattativa per portare Davide Frattesi al Napoli. Non abbiamo riscontri o conferme. Il Napoli lo aveva cercato con forza nelle precedenti sessioni di mercato, quando la valutazione era considerata troppo alta (oltre 40 milioni). Il Napoli ha altri obiettivi, a centrocampo molto dipenderà dal futuro di Anguissa e il sogno resta Adrien Rabiot. Frattesi è sempre considerato da qualche club straniero (Nottingham compreso), ma per il momento non ha fretta. E ripetiamo quanto vi abbiamo svelato a partire da lunedì, l’interista vuole aspettare le decisioni della Juventus.

foto instagram frattesi