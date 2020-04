Francia, Aulas appoggia Rivère: “Campionato nell’anno solare per prepararsi a Qatar 2022”

Intervistato dall’Equipe in merito alle possibili soluzioni per terminare la stagione, il vulcanico presidente dell’Olympique Lione, Jean-Michel Aulas, ha appoggiato l’idea del presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère: “Potremmo dover studiare un altro scenario di cui hanno parlato Rivère e Nasser Al-Khelaifi, in cui dovremmo spostare tutto per terminare la stagione 2019-20 alla fine dell’anno solare, per poi riprendere la stagione all’inizio del 2021. Questo è uno degli scenari che potrebbero interessare la FIFA, con la Coppa del Mondo in Qatar.” L’idea della Ligue 1, invece, sarebbe quella di riprendere ad inizio giugno e terminare la stagione a luglio.

Foto: ECAEurope.com