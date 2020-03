Il presidente del Nizza: “Dovremmo finire la stagione a ottobre per adattarci a Qatar 2022”

Intervistato da L’Equipe, il presidente del Nizza, Jean Pierre Rivere, ha presentato una sua idea per poter organizzare al meglio questo finale di stagione: “Certo, tutti vogliamo finire la stagione il più rapidamente possibile, ma cosa succederà se non potessimo farlo? Al di là di questa stagione, proviamo a vedere le prossime tre stagioni in modo coerente . Nel 2022, i Mondiali in Qatar si dal 21 novembre al 18 dicembre: la mia idea è che, se questo torneo è stato programmato in questo modo, ci adattiamo sulla base dei problemi che dobbiamo affrontare oggi. Io suggerisco, quindi, di prendere tutto il tempo che ci serve per terminare la stagione in corso in ottobre o novembre e iniziare la stagione successiva in febbraio. Ci fermiamo a giugno per gli Europei e poi riprendiamo per terminare di nuovo a ottobre. Nel 2022, faremo una breve pausa in agosto e poi ripetuto questa formula per giocare con calma alla Coppa del Mondo.” In altre parole, il presidente del club francese propone di allungare il più possibile la fine della stagione in corso per adattarsi con le due successive alla Coppa del Mondo e giocarle in un anno solare (da febbraio a ottobre) anziché in due anni.

Foto: Footbola