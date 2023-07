Francesco Lodi si ritira: “È stato un viaggio fantastico. Il percorso è compiuto”

Tramite un post sul proprio profilo Instagram, Francesco Lodi ha annunciato la sua decisione di lasciare il calcio giocato dopo 23 anni. La scorsa stagione, con il suo Catania, ha vinto il girone H della Serie D, riportando i siciliani in Serie C. In Serie A ha vestito le maglie, tra le altre, anche di Genoa e Udinese. Questo il post dell’ormai ex giocatore: “Ringrazio dal profondo del cuore tutti. In primis la mia famiglia: mia moglie e i miei figli, forza senza la quale nulla sarebbe possibile. Grazie anche a presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, addetti ai lavori e TIFOSI (la parte più bella del gioco). È stato un viaggio fantastico…dalla prima all’ultima punizione. Il percorso è compiuto, il domani è ancora incerto. Ci vediamo presto. Francesco Lodi“.