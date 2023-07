Lodi saluta il Catania: “Sei stato tutto. Adesso bisogna valutare il futuro”

Francesco Lodi saluta definitivamente il Catania. Attraverso i suoi profili social, l’esperto centrocampista ha dichiarato: “Finisce qui la storia sul rettangolo verde in maglia rosso azzurra. Catania sei stato tutto. Adesso si valuta il futuro. Grazie ai tifosi per l’affetto smisurato”. Il calciatore, classe 1984, nell’ultima stagione ha disputato 30 gare mettendo a segno 4 reti, contribuendo in maniera determinante alla promozione della società siciliana in Serie C.

Foto: Sito ufficiale Catania