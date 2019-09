France Football crea il Pallone d’Oro dei portieri e lo intitola a Yashin

France Football annuncia la creazione, al fianco del Pallone d’Oro maschile e femminile e del Trofeo Kopa per gli U21, del Trofeo Yashin, che premierà ogni anno il miglior portiere. Il riferimento all’estremo difensore russo Lev Yashin non è ovviamente casuale, in quanto si tratta dell’unico portiere a esser riuscito a vincere il Pallone d’Oro nel 1963. Come ricorda la testata francese, i vari Gordon Banks, Peter Shilton, Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Iker Casillas, Gianluigi Buffon e Manuel Neuer non hanno mai potuto sollevare l’ambito premio individuale, sfavoriti dal proprio ruolo rispetto a chi nel frattempo segnava gol su gol. Per questo motivo, a partire da quest’anno, il Trofeo Yashin sarà inserito tra i premi stagionali già per la cerimonia del prossimo 2 dicembre, con i nomi dei dieci candidati che saranno svelati invece il 21 ottobre. “Per un portiere, che invece di segnare evita i gol, è difficile poter vincere il Pallone d’Oro – diceva solo due settimane fa Alisson a Marca – ma essere tra i candidati mi inorgoglisce“. Chissà se a questo punto il brasiliano sarà contento per la decisione presa da France Football oppure si sentirà ridimensionato ed escluso per la corsa al titolo più ambito.

Foto: France Football