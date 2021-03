Fonseca: “Se vogliamo andare in Champions non possiamo prendere dei gol così”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha commentato così ai microfoni di DAZN il ko di Parma: “Una squadra che vuole andare in Champions non può prendere un gol così. Non voglio alibi, non possiamo prendere gol così perché questo cambia una partita e l’ha cambiata. Il Parma aveva bisogno di punti e ha fatto una partita ottima, noi abbiamo avuto difficoltà a creare occasioni contro una squadra molto bassa”.

Foto: Twitter Roma