Impresa Parma: 2-0, Roma messa al tappeto da Mihaila ed Hernani (rigore)

Al Tardini si sfidano Parma e Roma per la 27a giornata di Serie A 2020-21, calcio d’inizio alle 15.00.

A sopresa sono i ducali a sbloccare la gara dopo 9′, Mihaila sfrutta a dovere l’assist del connazionale Man e sigla l’1-0 firmato interamente dall’asse rumeno. Dzeko e Pellegrini provano ad accendere la Roma, ma Sepe si fa trovare pronto. Tentativi anche da parte di Pellè e Mancini nel finale, finisce col Parma in vantaggio di misura la prima frazione di gioco.

La ripresa si apre con Man a un passo dal raddoppio, bravo Pau Lopez a mantenere in vita i suoi nonostante la giornata difficile. Nel giro di due minuti arrivano due chance per la Roma con Pedro ed El Shaarawy, ma la palla non ne vuole sapere di entrare per i giallorossi. L’undici di Fonseca viene subito punito al 55′ con un calcio di rigore causato da Ibanez su Pellè: Hernani dagli undici metri non fallisce ed è 2-0 per gli uomini di D’Aversa.

Carles Perez, entrato al 60′, scalda i guantoni a Sepe nel finale, ma i ducali resistono e conquistano tre punti importantissimi per la loro corsa alla salvezza, 104 giorni dopo l’ultima vittoria.

Foto: Instagram Parma