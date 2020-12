Fonseca: “Buona partita, Napoli è acqua passata. So che posso contare su tutti i miei giocatori”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato così alla radio ufficiale giallorossa la vittoria sullo Young Boys in Europa League:

“Abbiamo fatto una buona partita, l’obiettivo era la vittoria per ottenere il primo posto. Abbiamo giocato bene e vinto bene. La partita col Napoli è acqua passata, abbiamo fatto così bene prima che non si può perdere fiducia dopo una sola sconfitta. Abbiamo superato il momento, ci siamo parlati e abbiamo pensato a vincere oggi, a fare una grande partita Sono soddisfatto, è importante sentire che puoi contare su tutti i giocatori.

Seconde linee?Ho fiducia in tutti, oggi hanno capito questo, che è importante far bene quando si è chiamati in causa e questo mi dà fiducia. Molti hanno avuto problemi ed è importante farli giocare adesso. Mi fa piacere che siano tutti concentrati e abbiano voglia di giocare, fa aumentare la competitività interna”.

Foto: Twitter ufficiale Roma