Fonseca: “Abbiamo avuto coraggio, ma ha vinto la squadra che è riuscita a fare gol”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato così ai microfoni di Sky dopo la sconfitta contro la Juventus: “Abbiamo giocato bene per quasi tutta la partita, ma non possiamo dimenticare che di fronte avevamo la Juve. Loro si sono difesi bene, i numeri sono numeri, ma ha vinto la partita la squadra che ha fatto gol”.

E’ mancato qualcosa in attacco?

“Voglio valutare la prestazione della squadra, abbiamo avuto il coraggio di arrivare qui e fare il nostro gioco.

Non abbiamo la vittoria morale nel calcio, ma posso dire che sono orgoglioso della squadra. Chi gioca come oggi deve essere fiducioso, la squadra ha mostrato carattere e coraggio. Mi dà fiducia per il futuro”.

