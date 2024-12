Folorunsho chiodo fisso Fiorentina dalla scorsa estate

Michael Folorunsho è un obiettivo concreto della Fiorentina. Dalle mosse a sorpresa che vi abbiamo raccontato la scorsa estate, ai nuovi contatti svelati pochi giorni fa. La Fiorentina ha sondato per Fazzini, ma poi la Lazio ci è tornata con forza. E poi si è concentrata su un centrocampista che può giocare in più ruoli, in fondo è la pedina che sta cercando Palladino. L’ex Verona non ha spazio a Napoli, ecco perché il suo nome – adesso di dominio pubblico – può tornare sempre più attuale nei prossimi giorni per un’operazione che la Fiorentina ha intenzione di seguire con molta attenzione.

Foto: Instagram Folorunsho