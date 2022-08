Folorunsho: “Il Bari una grande squadra, in campionato faremo bene”

Protagonista della vittoria del Bari in Coppa Italia contro l’Hellas Verona, Michael Folorunsho. L’ex Lazio Primavera ha siglato il gol con cui la squadra pugliese si è portata in vantaggio. A margine del match, il calciatore ha parlato ai canali ufficiali della società: “Sono molto contento per aver realizzato il primo gol con la maglia del Bari e per la prestazione della squadra. Siamo una grande squadra che potrà fare bene in questo campionato e abbiamo dimostrato di aver tanta qualità. Dobbiamo continuare così”.