Disastro Verona, il Bari a valanga al Bentegodi: finisce 1-4. Tripletta di Cheddira

Esordio da dimenticare per l’Hellas Verona di Luca Cioffi. Il Bari travolge gli scaligeri e si impongono al Bentegodi con un rotondo 4-1, strappando così il pass per i sedicesimi di Coppa Italia. Kevin Lasagna illude, è suo il gol del momentaneo vantaggio dei gialloblu, ma durerà ben poco. La squadra di Cioffi soffre i contropiedi, ed è proprio così che colpiscono i Galletti. Prima il pari alla mezz’ora con Folorunsho, opportunista dopo una respinta incerta di Montipò sul tiro-cross di Cheddira. Poi il sorpasso con l’uomo assist del gol del vantaggio, che prima dribbla secco Gunter e poi insacca. Nella ripresa è tracollo totale per il Verona. Hongla stende Maita: rigore solare, trasformato con freddezza ancora da Cheddira. I veneti provano a reagire, ma ecco un’altra doccia gelata: Faraoni strattona in mezzo al campo Botta, rifilando una manata di frustrazione all’ex Inter che gli costa un doppio giallo e dunque l’espulsione. È l’episodio che pone irrimediabilmente fine alle speranze di rimonta dei padroni di casa, che incassano anche il quarto gol, nuovamente a firma del travolgente Cheddira. A passare è dunque il Bari, che troverà la vincente tra Salernitana e Parma.

Foto: Instagram Bari