Fofana su Maignan: “Ha una leadership naturale, quando parla lo ascoltiamo in silenzio”

Youssouf Fofana e Randal Kolo Muani sono apparsi davanti alla stampa oggi a Paderborn, due giorni prima della semifinale degli Europei contro la Spagna. Di seguito quanto ha affermato il primo, centrocampista del Monaco, che si è soffermato anche su Mike Maignan, portiere del Milan, che come vi abbiamo raccontato è interessato allo stesso centrocampista.

Su Maignan: “Quando parla lo sentiamo, c’è un grande silenzio, lo vedi nel suo sguardo. Quando i giocatori sanno che c’è un giocatore determinato dietro di loro, riescono a spingere di più, ci dona tutta la sua determinazione. Nella vita di tutti i giorni è un giocatore più posato“. Sulla difficoltà ha trovare la via del gol: “Siamo semifinalisti, del resto non mi interessa. Il livello di Kylian o Antoine … Siamo tra gli ultimi quattro, dobbiamo remare tutti nella stessa direzione, media compresi. Certo, segnare è l’essenza del calcio, ma le nostre grida di gioia mostrano anche il nostro sollievo, la nostra gioia per il passaggio”

Foto: instagram Fofana