Fofana da record per il Chelsea. E quegli indizi confermati su Chalobah

Un altro colpo per il Chelsea. Un colpo da record. Molto vicino il difensore centrale Wesley Fofana, 21enne in uscita dal Leicester. Operazione da 82,5 milioni più bonus per avvicinarsi a 90 milioni, la cifra più alta sborsata per uno specialista di quel ruolo. Un’operazione che scavalcherebbe Maguire che tre anni fa il Manchester United prese, sempre dal Leicester, per 87 milioni. A quel punto Chalobah sarebbe libero di andare, confermando gli indizi di oltre una settimana fa provenienti dall’Inghilterra quando misero Inter, Milan e Roma sulle sue tracce. Ma l’Inter é ormai orientata su Acerbi, quindi il cerchio si restringe e Chalobah potrebbe essere la soluzione giusta per il Milan anche se i rossoneri stanno valutando altre piste.

Foto: Twitter Leicester