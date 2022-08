Dall’Inghilterra: Chalobah piace a Inter, Milan e Roma

Il Chelsea sarebbe pronto a concedere una cessione in prestito a Trevoh Chalobah, centrale inglese classe 1999. La notizia arriva dall’Inghilterra, intorno alle 18, precisamente da The Athletic. Il quotidiano inglese rivela che sulle tracce del giocatore non ci sarebbero solo club di Premier League ma anche alcune big italiane come Roma, Milan e Inter. Chiuso dall’elevata concorrenza nella difesa dei Blues, Chalobah è alla ricerca di una squadra che possa permettergli di trovare la continuità per compiere il salto di qualità. Il Chelsea sarebbe pronto a lasciarlo partire in prestito secco, anche all’estero a patto che la squadra partecipi alle competizioni europee. Il rapporto tra Tuchel e il difensore è ottimo, il tecnico nutre stima nei suoi confronti e confida in suo futuro a Londra.

Foto: Instagram Chalobah