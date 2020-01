Florenzi: “Via dalla Roma? Avrei tante cose da dire, ma ora non sono emotivamente pronto per parlare”

Come avevamo anticipato Alessandro Florenzi e la Roma sono sempre più lontani.

In attesa della partenza per Valencia che avverrà nelle prossime ore il capitano giallorosso, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Non sono emotivamente pronto per parlare. Ai tifosi della Roma vorrei dire tante cose. Parlerò quando sarà il momento”.

Foto: Twitter ufficiale Roma