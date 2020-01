L’indiscrezione: Florenzi tra stasera e domani a Valencia. La Roma non chiede l’obbligo perché…

Alessandro Florenzi è atteso a Valencia tra stasera e domani. Un’operazione completata tra la società spagnola e la Roma nelle ultime ore. Il club giallorosso avrebbe voluto l’obbligo di riscatto per chiudere da subito l’operazione, ma alla fine ha dato il via libera per il prestito secco, visto e considerato che sarebbe stato difficile gestire la sua situazione all’interno dello spogliatoio. Il capitano, infatti, ha perso la maglia da titolare e con l’allenatore Fonseca non è mai sbocciato l’idillio. Nello stesso tempo il Valencia non ha voluto mettere obblighi legati al piazzamento, ma ha preferito rinviare ogni sorta di discorso a giugno quando saranno liberi sia Florenzi che il club spagnolo di prendere ogni decisione.

Foto: Twitter Roma