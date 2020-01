Florenzi-Valencia, no stop: si cerca la formula per chiudere la trattativa

Ore decisive per il passaggio di Alessandro Florenzi al Valencia. La giornata di ieri, come vi abbiamo raccontato, ha dato una forte accelerata all’operazione, ma ancora non è stata trovata la formula per chiudere l’affare. L’agente del giocatore, Alessandro Lucci, è rientrato in Italia, il club spagnolo è orientato sul prestito con obbligo di riscatto fissato a 16 milioni a giugno, mentre la società giallorossa spinge per rendere l’operazione definitiva già da subito. Distanza minima, la fumata bianca è vicina, anche perché il giocatore ha già accettato la destinazione. Si lavora no stop per trovare l’accordo nelle prossime ore.

Foto: Twitter Roma