Il retroscena: Florenzi, l’agente è a Valencia. Le condizioni della Roma

Tra Alessandro Florenzi e la Roma la storia è ormai ai titoli di coda. Non da oggi o da ieri, già dalla scorsa estate. Proprio per questo motivo Alessandro Lucci, agente del capitano giallorosso, si trova dal primo pomeriggio a Valencia per provare a sbloccare la trattativa. La Roma non transige su un aspetto: l’operazione deve essere chiusa come minimo con obbligo di riscatto, a condizioni tali da non dover poi riparlare in estate di altre cose. Morale: considerato il rapporto ormai di assoluta freddezza, se deve accadere adesso, è giusto che accada a titolo definitivo. Lucci è in Spagna proprio per questo, nel tentativo di sbloccare anche la questione relativa all’ingaggio di Florenzi, pur sapendo che siamo in pieno countdown. E’ corsa contro il tempo.

Foto: Twitter Roma